Legia Warszawa - Widzew Łódź ONLINE. Ligowy klasyk przy Łazienkowskiej. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [03.09.2023]

Legia Warszawa wraca do gry w PKO Ekstraklasie. "Wojskowi" w poprzedniej serii gier odpoczywali ze względu na rewanżowe starcie w IV rundzie z duńskim FC Midtjylland. Podopieczni Kosty Runjaicia przełożyli swoje już drugie spotkanie w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Po czterech rozegranych meczach stołeczna drużyna ma na swoim koncie 10 punktów.

"Legioniści" do niedzielnego spotkania z Widzewem Łódź będą przystępować po wyeliminowaniu duńskiego zespołu z Ligi Konferencji. Przez większą część meczu na tablicy wyników utrzymał się remis 1:1 i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. W nich bohaterem stał się bramkarz Legii - Kacper Tobiasz, który obronił decydującą "jedenastkę".

To była wielka i ciężka bitwa, ale najważniejsze, że zwycięska. Wielki szacunek i wielkie uznanie dla naszego zespołu za grę, za walkę, za stworzone widowisko. To było świetne show, myślę, że wszyscy mogą być zadowoleni. Jesteśmy dumni, że awansowaliśmy do fazy grupowej, ale myślę, że z nas może być dumnych wielu ludzi w Warszawie i w całej Polsce. Bo to bardzo ważne oczywiście dla Legii, dla naszego klubu, ale także dla całej Polski, dla polskiego futbolu