Legia Warszawa wznowiła treningi. Pięciu nowych piłkarzy w tym Ryoya Morishita i syn Michała Żewłakowa, Jakub

Legia Warszawa rozpoczęła treningi do wiosny

O godzinie 16:30 odbyły się zajęcia z piłką, na krytym boisku "pod balonem". Zabrakło Pawła Wszołka, Blaza Kramera i Tomasa Pekharta - informuje serwis legionisci.com. Chrzest bojowy przeszedł za to nowy Japończyk:

- Zawodnicy przyjeżdżali do bazy LTC w różnych odstępach czasu tak, by w kolejności przygotowanej przez sztab najpierw zjeść śniadanie, a następnie udać się na testy medyczne. Po przywitaniu i noworocznych życzeniach w szatni zawodnicy trenera Kosty Runjaicia ćwiczyli w siłowni, a około godziny 11:00 stawili się w hali pneumatycznej ośrodka LTC - tłumaczy Legia na oficjalnej stronie klubu legia.com.

Decyzją trenera Kosty Runjaicia do pierwszej drużyny zostali włączeni gracze z Akademii. Na treningu pojawili się pomocnicy Jakub Adkonis (rocznik 2007), Wojciech Urbański (rocznik 2005) czy bramkarz Jakub Zieliński (rocznik 2008) grający jesienią dla trzecioligowych rezerw. Zgodnie z zapowiedzią szansę dostał też syn Michała Żewłakowa , Jakub. 17-latek (rocznik 2006) to także pomocnik.

Od wtorku oficjalnie nowym piłkarzem Legii jest wypożyczony do końca roku Ryoya Morishita, który w styczniu zagrał już mecz - dla reprezentacji przeciw Tajlandii. - Od najmłodszych lat marzyłem o grze w Europie - oglądałem wiele meczów w różnych rozgrywkach. Zawodnicy Legii mają dużo jakości. Kibice są fantastyczni i pełni entuzjazmu. To sprawiło, że zdecydowałem się dołączyć do Legii - stwierdził 26-latek.