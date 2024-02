Legia Warszawa zgłosiła 15-letniego Jakuba Zielińskiego do rozgrywek Ekstraklasy. Dostanie szansę w "jedynce"?

Jakub Zieliński zagra w Ekstraklasie?

Jakub Zieliński (rocznik 2008) to bardzo utalentowany bramkarz, który wcześniej bronił barw Gedanii Gdańsk. Młody golkiper zadebiutował w seniorskiej piłce w 3. lidze zaledwie w wieku 14 lat. Teoretycznie 14-latkowie nie mogą grać z seniorami - głównie ze względu na dużą różnicę fizyczną i co za tym idzie ryzyko odniesienia poważnej kontuzji. Dla takich talentów jak Zieliński robi się jednak wyjątki, skoro mowa o reprezentancie Polski do lat 15. Zgodę na grę musieli jednak wydać zarówno rodzicie, jak i lekarz.

26 czerwca 2023 roku Akademia Legii Warszawa oficjalnie potwierdziła, że bramkarz dołączył do stołecznego klubu. We wrześniu Zieliński zagrał bardzo dobry mecz z Ruchem Chorzów w ramach Pucharu Polski. Oczywiście golkiper wystąpił w zespole rezerwowym, który wyeliminował "Niebieskich".

W poniedziałek na oficjalnej stronie Ekstraklasy pojawiła się lista nowych piłkarzy uprawnionych do gry w rundzie wiosennej (pełna lista TUTAJ). Legia Warszawa będzie mogła skorzystać z siedmiu nowych zawodników. Piłkarze przesunięci z rezerw też się liczą. 15-letni Jakub Zieliński niedługo może dostać szansę na najwyższym szczeblu rozgrywkowym.