Leo Messi rozczarował kibiców w Hongkongu. Nie zagrał w sparingu, bo miał kontuzję, czy mu się nie chciało?

Messi siedział na ławce rezerwowych wraz z byłym napastnikiem Barcelony Urugwajczykiem Luisem Suarezem, ale żaden z nich nie został wprowadzony na boisko. Od spotkania towarzyskiego Interu z saudyjskim Al-Nassr w Rijadzie, przegranym przez amerykański zespół 0:6, w którym Argentyńczyk pojawił się tylko na kilka minut pod koniec meczu, spekuluje się, że zmaga się on z urazem ścięgna podkolanowego. Kolejna teoria mówiła o tym, że Leo Messi na wiadomość o kontuzji Ronaldo stracił chęć do gry w najbliższych spotkaniach.

Około 40 tys. fanów przybyło na stadion w Hongkongu na sobotni trening, skandując "Messi! Messi! Messi!" i trzymając w górze kopie koszulki z numerem 10, gdy Argentyńczyk oraz współwłaściciel klubu David Beckham rozmawiali z miejscowymi dziećmi.

- Zacząłem oglądać piłkę nożną dzięki Messiemu. Jest moim idolem od początku. To pierwszy raz, kiedy mogę zobaczyć go osobiście, więc to bardzo wyjątkowy dzień, zapamiętam go na całe życie - powiedział 16-letni Aasir Mubarak.