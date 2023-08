Liga angielska. Szykuje się rekordowy transfer? Chelsea podkrada piłkarza! Media: W grze ponad 125 mln euro

Chelsea chce przechwycić transfer piłkarza do Liverpoolu

Klopp rozważał różne opcje odbudowy składu po tym, jak w zeszłym sezonie jego zespół zajął piąte miejsce w Premier League i nie zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Dodatkowo latem stracił dwóch cennych pomocników - Anglika Jordana Hendersona i Brazylijczyka Fabinho , którzy wyjechali do Arabii Saudyjskiej.

- Z Brightonem sprawa jest uzgodniona - podkreślił Klopp na piątkowej konferencji prasowej. 21-latek dołączył do ekipy "Mew", którego zawodnikiem jest Jakub Moder, z ekwadorskiej drużyny Independiente del Valle za... 4 miliony funtów w lutym 2021.

Suma transakcji przewyższa 107 milionów funtów (ok. 121 milionów euro ), jakie Chelsea zapłaciła Benfice Lizbona na początku tego roku za argentyńskiego pomocnika Enzo Fernandeza , co sprawia, że Caicedo zostałby bohaterem najwyższego transferu w historii Premier League.

Aktualizacja: Transfer jednak stoi pod znakiem zapytania. Zdaniem topowego dziennikarza Fabrizio Romano, do gry weszła Chelsea, która chce "przechwycić" transfer piłkarza. Być może zawodnik wybierze ofertę z Londynu, chociaż wydawało się, że przejście Ekwadorczyka do "The Reds" jest na ostatniej prostej.