Liga Europy. Mecz Sporting - Raków. Mistrz Polski z Częstochowy sprawi niespodziankę w Lizbonie? Z zespołem poleciał Zoran Arsenić

Liga Europy. Mecz Sporting Lizbona - Raków Częstochowa

Raków Częstochowa: Sytuacja kadrowa zespołu

W przeddzień meczu przed południem częstochowianie tradycyjnie odbyli trening na własnym stadionie, a odlot do Lizbony z lotniska im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach zaplanowano na godz. 15. Po przylocie zawodnicy złożą „wizytę zapoznawczą” na stadionie im. Jose Alvalade, ale trenować na miejscu już nie będą. Przewidziano jedynie konferencję prasową z udziałem trenera Szwargi i Jeana Carlosa. To najdłuższa wyprawa Rakowa na Zachód – do tej pory najdalszy był wyjazd do Gandawy w Belgii, gdzie w 2021 roku w eliminacjach Ligi Konferencji byli podejmowani przez KAA Gent. Za to na Wschód „Czerwono-Niebiescy” latali aż do Kazachstanu, gdzie grali z FK Astana.

W kadrze na mecz w Lizbonie zabrakło Giannisa Papanikolaou, który pozostał w Częstochowie, a ostatnio nie grał również w ekstraklasie i Pucharze Polski. Chociaż klub oficjalnie nie informował, by miał on jakieś kłopoty ze zdrowiem, zawodnik kolegów ostatnio wspierał z trybun. Podobnie zresztą jak Adnan Kovacevic, Deian Sorescu i Łukasz Zwoliński czy Zoran Arsenić. Dwaj pierwsi mogą jednak zagrać już w czwartek, a wśród piłkarzy lecących do Portugalii znalazł się także Arsenić oraz Dawid Drachal, który formalnie nie jest zgłoszony do gry w Lidze Europy. Obecność Arsenicia, którego rekonwalescencja zdaje się przebiegać lepiej niż zakładano, świadczy o jego pozycji i autorytecie w drużynie, zaś Drachal pozostaje z zespołem mając w perspektywie niedzielny mecz ekstraklasy w Szczecinie z Pogonią. Mistrzowie Polski po meczu ze Sportingiem pozostają bowiem do piątku w Lizbonie, mają zaplanowany trening na obiekcie Belenenses i dopiero po nim wracają do Polski, ale od razu kierują się do Szczecina.