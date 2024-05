Oto finaliści Ligi Europy i Ligi Konferencji. Bayer Leverkusen celuje w potrójną koronę. Pogromca Lecha Poznań gra o puchar

Finał Ligi Europy: Atalanta Bergamo - Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen ma ogromny apetyt na potrójną koronę w obecnym sezonie. "Aptekarze" wygrali już Bundesligę, ale są także na dobrej drodze do triumfu w Lidze Europy i Pucharze Niemiec. W pierwszym meczu półfinałowym LE podopieczni Xabiego Alonso poradzili sobie z AS Romą, wygrywając 2:0. Większość kibiców spodziewała się, że rewanż na własnym stadionie będzie tylko formalnością. Pomimo ogromnej dominacji gospodarzy, na prowadzenie wyszedł włoski zespół, który wykorzystał rzut karny pod koniec pierwszej połowy. 25 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Roma dostała kolejny rzut karny, który pewnie wykorzystała! W 82. minucie Mancini miał ogromnego pecha i wpakował piłkę do własnej bramki po rzucie rożnym - "Aptekarze" złapali kontakt. Oczywiście Bayer grał do ostatnich minut, aby nie zanotować pierwszej porażki w tym sezonie. Stanisić poszedł prawą stroną i zdobył cudowną bramkę na wagę remisu.