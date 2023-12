Liga Konferencji. Jakub Piotrowski zdobył jedyną bramkę meczu. Ludogorets dzięki Polakowi awansował do fazy pucharowej Bartosz Głąb

Liga Konferencji. Jakub Piotrowski zdobył jedyną bramkę mecz Ludogorets Razgrad - FC Nordsjealland. Reprezentant Polski trafił do bramki rywala w 79. minucie i zapewnił swojej drużynie awans do fazy pucharowej rozgrywek. To już 4. bramka Polaka w grupie Ligi Konferencji.