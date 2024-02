Liga Konferencji. Kosta Runjaić przed meczem z Molde: Musimy możliwie szybko strzelić gola

Legia Warszawa musi odrabiać straty z Molde

- Molde nas nie zaskoczyło. W Norwegii bardziej zadziwiała nasza postawa w niektórych boiskowych sytuacjach. Po przerwie już realizowaliśmy założenia, goniliśmy i niewiele brakowało do remisu. Ten wynik stanowił jednak lepszy punkt wyjścia niż rezultat, jaki mieliśmy do przerwy. Interesuje nas pełna pula. Chcę, by kibice od pierwszej sekundy czuli nasze zaangażowanie - podkreślił Runjaić.

Nie chciał wypowiadać się na temat planowanego wyjściowego składu Legii na czwartkowy rewanż.

- Mamy pewien pomysł na wyjściową jedenastkę. Ustawienie ma być na dany moment optymalne. Jest pewne pole do manewru. Zastanowimy się nad konkretnymi opcjami. Nie będę się jednak odnosił do personaliów. Najważniejsze, byśmy pamiętali o tym, że musimy możliwie szybko strzelić gola i jak najlepiej zaprezentować się w defensywie. Chcemy być wyrachowani i nie pozwalać na zbyt pochopne zapędy do przodu. Nie możemy zapomnieć o atutach Molde, które postaramy się zniwelować - zapewnił.

Do awansu do 1/8 finału gospodarzom potrzebne będzie zwycięstwo co najmniej dwoma bramkami. W przypadku wygranej jednym golem konieczna będzie dogrywka, a jeśli i ona nie przyniesie rozstrzygnięcia - konkurs "jedenastek".