Liga Mistrzów. Piotr Zieliński przeszedł do historii. Został kolejnym piłkarzem, który strzelił gola Realowi Madryt [LISTA] Piotr Rzepecki

imago sportfotodienst/EAST NEWS/PAP/EPA

Liga Mistrzów. We wtorkowy wieczór Napoli co prawda poległo w starciu z Realem Madryt 2:3, ale grający w barwach gospodarzy Piotr Zieliński będzie długo wspominał ten wieczór. Chodzi oczywiście o strzeloną bramkę przez pomocnika. Zdobyty gol był jego pierwszym przeciwko "Królewskim". 29-latek przeszedł tym samym do historii jako kolejny Polak, który strzelił gola najbardziej utytułowanemu klubowi na świecie.