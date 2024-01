Liga niemiecka. Bayer Leverkusen wywalczył trzy punkty w ostatnich sekundach. Bayern Monachium nadal goni lidera Bundesligi

Bayer nadal zachwyca w Bundeslidze

Postawa świetnie spisujących się dotychczas "Aptekarzy" w spotkaniu w Augsburgu mogła być pewną zagadką. To bowiem pierwsza kolejka po prawie miesięcznej przerwie świąteczno-noworocznej, na dodatek Bayer jest obecnie osłabiony.

Największe zmartwienie kibiców to brak zmagającego się z kontuzją mięśnia przywodziciela Nigerczyka Victora Boniface'a, który z 10 ligowymi golami na koncie jest najlepszym strzelcem swojego zespołu (łącznie czwartym w Bundeslidze). Pierwsze doniesienia mówiły o ok. sześciu tygodniach przerwy, tymczasem 23-letni piłkarz będzie pauzować co najmniej do kwietnia. Inna sprawa, że nawet gdyby Boniface był zdrowy, to i tak nie pomógłby obecnie kolegom z Leverkusen, ponieważ występowałby w turnieju o Puchar Narodów Afryki.

Pod nieobecność swojego najlepszego strzelca Bayer miał kłopoty ze skutecznością. Zespół trenera Xabiego Alonso wprawdzie posiadał przewagę od początku (Augsburg w pierwszej połowie nie oddał żadnego celnego strzału), ale długo nic z tego nie wynikało. W 28. minucie blisko powodzenia był Alejandro Grimaldo, który trafił w słupek.