Liga niemiecka. VfB Stuttgart i Serhou Guirassy wciąż imponują, rekord Gwinejczyka. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony?

Liga niemiecka. Serhou Guirassy idzie jak burza. Rekord Roberta Lewandowskiego zagrożony?

Urodzony we Francji 27-letni Serhou Guirassy trafił do siatki gości, którzy prowadzili do przerwy po golu Yannicka Gerhardta, w 66., 78. i 82. minucie (pierwsza z tych bramek z rzutu karnego).

W ekipie z Wolfsburga od 79. minuty grał reprezentant Polski Jakub Kamiński, który został powołany na październikowe mecze reprezentacji Polski z Wyspami Owczymi (12 października) i Mołdawią (15 października)

Guirassy został pierwszym piłkarzem, który strzelił 13 goli w pierwszych siedmiu meczach sezonu Bundesligi. O 5 goli wyprzedza w klasyfikacji strzelców Harry'ego Kane'a (z Bayernu), a Jonasa Winda z VfL Wolfsburg - o 6.

"To niewiarygodne. Ale za tym wszystkim stoi ogrom świetnej pracy zespołu" - powiedział lider klasyfikacji strzelców.

"Jestem po prostu wdzięczny, kocham swoją pracę, miasto i fanów. Chcę dalej tak się prezentować" – dodał.