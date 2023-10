ŁKS Łódź - Górnik Zabrze ONLINE. "Rycerze Wiosny" czekają na przełamanie. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [27.10.2023]

PKO Ekstraklasa. Mecz ŁKS Łódź - Górnik Zabrze ONLINE

Po zwolnieniu Kazimierza Moskala i zastąpieniu go Piotrem Stokowcem wiele się nie zmieniło w łódzkim klubie. Nadal to ŁKS zamyka ligową tabelę z dorobkiem zaledwie siedmiu punktów. Na usprawiedliwienie nowego szkoleniowca można napisać, że rywalizował z jednym z pretendentów do końcowego triumfu w PKO BP Ekstraklasie - Lechem Poznań. Przy Bułgarskiej drużyna Johna van den Broma nie pozostawiła beniaminkowi złudzeń kto w danej chwili jest lepszy. "Kolejorz" wygrał ten mecz pewnie 3:1. Bramkę honorową dla gości zdobył Stipe Jurić.