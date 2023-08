ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin ONLINE. "Portowcy" mogą skupić się na lidze. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO! [20.08.2023]

PKO Ekstraklasa. ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin ONLINE

ŁKS nie zaliczył udanego powrotu do Ekstraklasy. Na inaugurację ekipa z Łodzi przegrała z Legią Warszawa 0:3. Następnie uległa ruchowi Chorzów 0:2. W trzeciej kolejce nastąpiło przełamanie, gdyż biało-czerwono-biali dopisali trzy punkty w starciu z Koroną Kielce. Derby Łodzi rozgrywane w ramach czwartej kolejki zakończyły się porażką 0:1. Morale w drużynie po takiej serii nie mogą być dobre. Trener zapewnia jednak, że nie zwraca uwagi na obecną sytuację, bo liczy się to, co będzie na końcu.

Kazimierz Moskal, trener ŁKS-u: Ważne przede wszystkim to, gdzie jest się w tabeli na koniec. Nie wiem, czy zawodnicy rzeczywiście tak mocno patrzą w tę tabelę już teraz, po czwartej kolejce, ale ja - niespecjalnie. Tak samo było w I lidze, nie ma to w tej chwili dla mnie aż takiego znaczenia. Ważne jest to, żebyśmy się dobrze przygotowali do tego kolejnego meczu.