Lukas Podolski obecny na trybunie gości w Sosnowcu. Wspierał Górnika Zabrze w meczu Pucharu Polski

Lukas Podolski na trybunach w Sosnowcu. Wspierał zespół z Torcidą

Lukas Podolski już nie raz udowodnił, że kocha Górnika Zabrze nad życie. Nawet jeśli zdrowie mu nie dopisuje, to jeździ za drużyną z kibicami i dopinguje ich z trybun. W minionym sezonie choćby dopingował Górnika w spotkaniu wyjazdowym z Lechem Poznań , a w rozgrywkach 2021/22 uczestniczył także w wyjeździe do Wrocławia na mecze ze Śląskiem.

Póki co nie wiadomo kiedy Lukas Podolski będzie do dyspozycji Jana Urbana. W najbliższym czasie Górnik Zabrze zmierzy się z Cracovią 6 listopada, a w następnej kolejce czeka go mecz ze Stalą Mielec zaplanowany na 12 listopada.