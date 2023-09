Marek Papszun czy Michał Probierz? Porównujemy kandydatów na selekcjonera reprezentacji Polski. Plusy i minusy

Marek Papszun to faworyt więcej niż połowy kibiców, co potwierdzają wyniki ankiet. Z drugoligowego, nierokującego Rakowa Częstochowa uczynił w siedem lat najlepszy zespół w Polsce. Nie jest sterowalny, a przynajmniej takie sprawia wrażenie. Lubi postawić na swoim. Dotąd pracował tylko w piłce klubowej. Od lipca jest ekspertem telewizyjnym. Ocenia mecze Ekstraklasy i reprezentacji. Dwa razy otarł się o fazę grupową Ligi Konferencji (odpadał w decydującej rundzie eliminacji).

- Praca trenera oznacza zarządzanie projektem wartym wiele milionów złotych. W każdym klubie największe koszty i potencjalnie największe przychody generuje pion sportowy. To trener zarządza ludźmi, którzy mają największy wpływ na sukcesy i – co za tym idzie – także pieniądze dla klubu, więc od nich zależy los pracowników innych działów. Na boisku wszystko się rozstrzyga. Trener jest więc jedną z najważniejszych osób w klubie, a często jego rola jest umniejszana, choć akurat Raków to wyjątek - mówił niedawno Papszun w wywiadzie dla Rzeczpospolitej.