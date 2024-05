Prezes Jarosław Królewski sprzeda udziały Wisły Kraków? Media: Bogusław Cupiał i Wojciech Kwiecień odbyli pierwsze rozmowy

Udziały Wisły Kraków zostaną sprzedane? Mateusz Borek ujawnił

Jarosław Królewski o sprzedaży Wisły Kraków. "Każda osoba, która ma potencjał finansowy"

- W zasadzie każda osoba - która w zasadzie ma większy potencjał finansowy i na tyle aktualny, co nie jest łatwe do osiągnięcia - chciałby pomóc Wiśle Kraków jak najbardziej jest mile widziana i następnego dnia będzie mogła zostać właścicielem większościowym Wisły - tłumaczył przed finałem Pucharu Polski Jarosław Królewski w specjalnym wydaniu programu Meczyków spod Narodowego w Warszawie.

Bogusław Cupiał - co warto podkreślić - to jeden z najbogatszych Polaków. Swego czasu magazyn "Forbes" wycenił jego majątek na majątek warty około 8 miliardów złotych. Fani Wisły Kraków mogą go doskonale kojarzyć z czasów świetności klubu, gdyż to on był właścicielem w latach 1997-2016. Jeśli wierzyć Mateuszowi Borkowi mogłoby to być piękne nawiązanie do starych, dobrych czasów, kiedy jeszcze Wisła Kraków biła się o awans do elitarnej Ligi Mistrzów.