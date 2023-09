Marek Papszun po rozmowach z Cezarym Kuleszą. To pierwszy rozpytany kandydat na selekcjonera reprezentacji Polski

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski. Marek Papszun po rozmowach

Zanim Cezary Kulesza rozpoczął negocjacje, najpierw zamknął przykry rozdział kadry. W środę w swoim gabinecie rozstał się z Fernando Santosem. Atmosfera pożegnania była ponoć serdeczna. Mimo obowiązującej umowy i obiecanej premii liczonej w milionach strony prędko doszły do porozumienia. Wczoraj Portugalczyk razem ze swoimi rodakami spakował walizki i odleciał z Lotniska Chopina do ojczyzny. Czas zatem na nowe otwarcie.

Do środy (20 września) kiedy zbierze się zarząd PZPN Kulesza chciałby wybrać następcę. W głowie ma kilku kandydatów. Jak przyznaje, chciałby poznać wizję i wymagania co najmniej kilku, żeby móc podjąć jak najlepszą decyzję. Zaczął od spotkania z jednym z dwóch faworytów do objęcia schedy, czyli Markiem Papszunem.