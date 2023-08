Marek Szkolnikowski odchodzi z TVP Sport. Stacja będzie mieć nowego dyrektora

Szkolnikowski: Cieszę się, że TVP Sport nie jest już postrzegane jak paździerz

Szkolnikowski nigdy nie ukrywał, że chciałby się sprawdzić jako prezes klubu piłkarskiego. Choć sam potwierdził swoje odejście z TVP Sport, to póki co nie ujawnił, gdzie i w jakiej funkcji wkrótce będzie występować.

- Nie ukrywam, że przeszedłem tę grę (...) Rozbiłem bank i czas na nowe wyzwania. To co nazywacie ego jest dla mnie poczuciem własnej wartości i świadomością wykonanej pracy. Rozsiedzenie się w wygodnym fotelu może dla zdecydowanej większości byłoby pierwszym wyborem, ale nie dla mnie. To był bardzo trudny czas, gdyż przez wiele lat zmagałem się z depresją, każdego ranka walczyłem ze sobą żeby wstać z łóżka, pójść do łazienki, wyjść z domu, wsiąść do samochodu. Ale w momencie, w którym wchodziłem do TVP Sport widziałem fantastycznych ludzi, którzy dawali mi siłę i determinację do upartego parcia do przodu, do dźwigania plecaka pełnego kamieni, do walki do upadłego - dodaje Szkolnikowski.