Mateusz Kochalski ze Stali Mielec zatrzymał Legię, a teraz grzmi. "Legia zabrała mi rok? Nawet dwa lata". Bramkarz ma pretensje do klubu

Mateusz Kochalski nie dostał szansy w Legii Warszawa

Mateusz Kochalski w 2015 roku w wielu 15 lat trafił do Akademii Legii Warszawa. Bramkarz bardzo często był wysyłany na wypożyczenia. Najpierw do Legionovii Legionowo, a następnie aż trzy razy do Radomiaka Radom. W barwach "Zielonych" zagrał 65 spotkań - większość z nich na poziomie 1. ligi. 1 lipca 2022 roku Kochalski już na stałe odszedł ze stołecznego klubu do Stali Mielec.

W ramach 13. kolejki Ekstraklasy Stal Mielec sensacyjnie wygrała z Legią Warszawa. "Wojskowi" są w ogromnym kryzysie. Jednym z bohaterów został Mateusz Kochalski, który między słupkami musiał się bardzo napracować. 23-latek zaliczył cztery interwencje. Zaliczył 57 kontaktów z piłką.