Mecz Bayern Monachium - Lazio Rzym. Gdzie oglądać? Transmisja, stream online. Mecz Ligi Mistrzów 5 marca o godzinie 21:00

Liga Mistrzów. Mecz Bayern Monachium - Lazio Rzym. Gdzie obejrzeć w TV?

Bayern dawno nie był na takim zakręcie. W Monachium mało kto wierzy w obronę mistrzostwa. Pozostaje więc walczyć na drugim, jeszcze trudniejszym froncie. Dziś trzeba gonić wynik. Bez kogo? Nie wystąpią Dayot Upamecano i Kingsley Coman. Pod dużym znakiem zapytania stoi z kolei gra Leroya Sane i Serge Gnabry'ego.

- W tym fachu trzeba dawać z siebie sto procent, żeby działało. Ja do końca sezonu chcę w całości poświęcić się Bayernowi - zapewnia trener Thomas Tuchel. W weekend jego zespół nie był w stanie pokonać w Bundeslidze Freiburga (remis 2:2), przez co strata do liderującego Bayeru Leverkusen wzrosła aż do dziesięciu punktów.

Lazio po wypracowaniu zaliczki nastawia się na cierpienie w Monachium. - W piłce nie ma rzeczy niemożliwych - zapewnia przed rewanżem trener Maurizio Sarri.