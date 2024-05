Wisła Kraków wygrała Fortuna Puchar Polski i zagra w europejskich pucharach. Wyjątkowy wyczyn pierwszoligowca

Wisła Kraków piątym takim klubem w historii Pucharu Polski

Wisła jako pierwszoligowiec niespodziewanie dotarła do finału Pucharu Polski, w którym pokonała po dogrywce ekstraklasową Pogoń Szczecin 2:1. To piąty taki przypadek w historii, że zespół z niższej klasy rozgrywkowej sięgnął po to trofeum. Po raz ostatni taki sukces osiągnął Ruch Chorzów w 1996 roku, natomiast niedawno blisko tego osiągnięcia była Arka Gdynia, która w 2021 roku jako pierwszoligowiec, przegrała w finale z Rakowem Częstochowa.

Biała Gwiazda rozgrywa drugi sezon w Fortuna 1. Lidze. Drużyna ze stolicy Małopolski obecnie zajmuje 5. miejsce w tabeli i liczy na awans do PKO Ekstraklasy poprzez baraże, gdyż zajęcie dwóch czołowych miejsc w rozgrywkach wydaje się już niemal niemożliwa.

Wisła Kraków jako pierwszoligowiec zagra w kwalifikacjach europejskich pucharów

Biała Gwiazda w tym jako pierwsza w Europie (a może jedyna) zapewniła sobie prawo gry w kwalifikacjach europejskich pucharów jako ekipa z niższej klasy rozgrywkowej. Innym znanym klubem, który może dołączyć do ekipy z Polski jest niemiecki 1.FC Kaiseslautern. Jednak zespół w którego barwach występuje Tymoteusz Puchacz w finale DFB Pokal zagra z rozpędzonym Bayerem Leverkusen i to Aptekarze są murowanym faworytem do zwycięstwa.

Wisła w europejskich pucharach! Oto kiedy i gdzie zagra

W Europie są jeszcze dwa zespoły, które nie grając na najwyższym poziomie, mogą w przyszłym sezonie wystąpić na arenie międzynarodowej poprzez wygranie krajowego pucharu. Są to rumuńska Hunedoara oraz słoweńska Gorica. Natomiast w Estonii już do półfinału lokalnych rozgrywek awansował drugoligowy Viimsi JK, jednak zagra w nim z Levadią Tallin, która powinna awansować do finału bez większych problemów.