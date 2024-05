To piłkarze Pogoni Szczecin usłyszeli od kibiców po przegranym finale Pucharu Polski

Pogoń Szczecin nie zdobyła pierwszego trofeum w swojej historii

Kibice Pogoni Szczecin wściekli po przegraniu przez piłkarzy finału Pucharu Polski

Po ostatnim gwizdu sędziego Tomasza Kwiatkowskiego załamani piłkarze Portowców podeszli pod trybunę zajmowaną przez swoich kibiców , by podziękować za niesamowity doping przez całe spotkanie. Jednak fani nie byli w nastroju do podziękowań i zwrócili się w stronę zawodników z mocnym przekazem .

W lidze Pogoń wciąż ma matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski, jednak znacznie bardziej realne jest zajęcie miejsca na podium. Do liderującej Jagiellonii Białystok ekipa ze Szczecina traci aż 8 punktów, ale do będącego na 2. miejscu Lecha Poznań już tylko 4 "oczka". Do końca sezonu pozostały 4 kolejki. Pogoń w przyszły poniedziałek zagra ciężkie spotkanie z walczącą o utrzymanie Puszczą Niepołomice, a później pojedzie do Częstochowy na mecz z Rakowem.