Mecz Cracovia - Ruch Chorzów ONLINE. Niebiescy liczą sie z najgorszym. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Cracovia - Ruch Chorzów ONLINE

Jacek Zieliński, trener Cracovii: - W Częstochowie zagraliśmy dobre spotkanie, nie było klarownych sytuacji Rakowa, podeszliśmy pod niego wysoko. Szwankuje skuteczność, choć były sytuacje Kallmana, Atanasova, niewykorzystane, było też złe rozegranie piłki przez Bochnaka. Brakuje chłodnej głowy, jeśli to wróci, będzie OK.

Jan Woś, trener Ruchu: - Umiejętności to jedna sprawa; ale jeśli nie potrafisz sobie poradzić z psychiką, to nawet jako najlepszy zawodnik będziesz miał problemy ze wszystkim. To nasza największa rola: dotrzeć do zawodników, by grali to, co potrafią i byli odważni w tym, co robią. Wtedy efekty muszą przyjść.

Cracovia ma już Święta. Przed stadionem rozbłysła choinka. Zdjęcia