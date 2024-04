Mecz Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław online. WKS nadal marzy o mistrzostwie Polski. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław ONLINE. Mecz 28. kolejki Ekstraklasy

Ostatnio Górnik Zabrze pokazał solidną formę w PKO BP Ekstraklasie. W ich ostatnich pięciu meczach ligowych odnotował trzy zwycięstwa jeden remis i jedną porażkę. Wyniki pokazują, że zespół jest w dobrej dyspozycji i w nadchodzących tygodniach może walczyć nawet o miejsce gwarantujące eliminacje do europejskich pucharów. Czy ekipa Jana Urbana zrobi niespodziankę na finiszu rozgrywek?

Jan Urban, trener Górnika (po meczu z Zagłębiem): - To było takie spotkanie, by mieć jeszcze jakąś nadzieję w pościgu za czołówką. Aby tak się stało, musieliśmy ten mecz wygrać i zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żebyśmy w każdym meczu mieli jeszcze jakąkolwiek szansę i to dzisiaj nam się udało. Myśląc w dalszym ciągu o dotrzymaniu kroku czołówce, to trzeba wygrać ze Śląskiem, co nie będzie łatwe. (cyt: transfery.info)