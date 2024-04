Gustav Berggren nie zagra do końca sezonu PKO Ekstraklasy

Jednak sobotni mecz w Łodzi nie wszyscy podopieczni Dawida Szwargi mogą uznać za udane. Po jednym ze starć ucierpiał Gustav Berggren . Piłkarz częstochowian nie był w stanie dokończyć gry i w jego miejsce pojawił się Łukasz Zwoliński. We wtorek Raków poinformował, że 26-letni pomocnik doznał skręcenia stawu skokowego z uszkodzeniem dwóch więzadeł i jego przerwa w grze potrwa około 4 tygodnie. To oznacza, że Szwed nie zagra już w tym sezonie PKO Ekstraklasy.

W ostatni weekend Raków Częstochowa wygrał na wyjedzie z Widzewem Łódź 1:0 po bramce w końcówce spotkania Władysława Koczerhina. Medaliki dzięki wygranej zbliżyły się na odległość 3 punktów do będącego na pozycji wicelidera tabeli Lecha Poznań.

Kolejne problemy zdrowotne Rakowa Częstochowa

Podstawowy pomocnik Rakowa jest kolejnym zawodnikiem, który dołączył do długiej listy kontuzjowanych. Dawid Szwarga od początku sezonu zmaga się z ogromnymi problemami kadrowymi, gdyż raz za razem któryś z graczy wypada z powodu urazu.

Do końca rozgrywek pozostały 4 kolejki. Medaliki w najbliższy weekend zagrają u siebie z Zagłębiem Lubin, później pojadą do Szczecina na mecz z Pogonią oraz do Krakowa na rywalizacje z Cracovią. Na zakończenie sezonu Raków zagra u siebie ze Śląskiem Wrocław.

Zoran Arsenić kontuzjowany