Mecz Górnik Zabrze - Warta Poznań ONLINE. Trudna przeprawa drużyny Dawida Szulczka. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [15.12.2023]

Podopieczni Jana Urbana w ostatnich dwóch kolejkach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce nie przegrali. Ostatnia porażka przydarzyła się im 26 listopada z Puszczą Niepołomice (1:2). Od tego czasu wygrali z Pogonią Szczecin (1:0) oraz zremisowali z Radomiakiem Radom (1:1). Czy drużyna byłego szkoleniowca m.in. Legii Warszawa czy Lecha Poznań zdoła utrzymać ten trend w najbliższej serii gier?

- Atmosfera w zespole jest dobra. Nie ma powodu, żeby była zła. My tutaj na dole pilnujemy spraw sportowych. Koncentrujemy się tylko i wyłącznie na tym, by jak najlepiej grać i zaoferować jak najlepszą piłkę naszej publiczności. Skupiamy się na piłce. Nie mamy wpływu na to, co dzieje się w zarządzie