Maciej Rybus nie chce wracać do Polski. Piłkarz nadal marzy o grze w Rubinie Kazań. Jego umowa dobiega końca

Maciej Rybus nadal chce grać w Rosji

Maciej Rybus to 66-krotny reprezentant Polski, który pomimo wojny na Ukrainie postanowił, że swoją karierę nadal będzie kontynuował w Rosji. Zawodnik ma żonę pochodzącą z tego kraju, co było jego głównym argumentem do pozostania w państwie, które jest agresorem. 1 lipca 2023 roku Maciej Rybus przeniósł się ze Spartaka Moskwa do Rubina Kazań.