Mecz Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa ONLINE. "Medaliki" chcą obalić twierdzę! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [10.12.2023]

PKO Ekstraklasa. Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa ONLINE

W trwających rozgrywkach podopieczni Dawida Szwargi trzeba przyznać radzą sobie dość w kratkę. Mimo zajmowania wysokiego czwartego miejsca to zdarzają się im znaczące wpadki i straty punktów z niżej notowanymi rywalami. Do tej pory drużyna spod Jasnej Góry zanotowała osiem zwycięstw , pięć remisów oraz trzy porażki w najwyższej klasie rozgrywkowej. Zgromadzili jak dotąd 29 punktów.

Obie drużyny w tygodniu rywalizowały w rozgrywkach krajowego pucharu. Zarówno Jagiellonia, jak i Raków wygrały swoje mecze i awansowały do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Dodatkowo "Medaliki" jeszcze rywalizują w europejskich pucharach. W przyszłym tygodniu będzie czekał ich "mecz o wszystko" przeciwko Atalancie Bergamo w Lidze Europy. Jednak przed tym starciem jest jeszcze 18. kolejka PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią, która nie przyzwyczaiła kibiców do przegrywania na swoim stadionie.

Jeśli chodzi o ekipę z województwa podlaskiego to ona radzi sobie nad wyraz dobrze w bieżącej kampanii. Adrian Siemieniec stworzył potwora do wygrywania meczów u siebie. W tym sezonie zdołała wygrać wszystkie domowe mecze ligowe, w tym starcie z Legią Warszawa.

Jagiellonia Białystok do tej pory przegrała tylko trzy razy.. Podopieczni Siemieńca polegli w delegacjach w Częstochowie, Szczecinie oraz Wrocławiu. W trwającej kampanii aktualnie zajmują drugą lokatę w ligowej tabeli. Do liderującego Śląska tracą cztery punkty. W obliczu remisu drużyny Jacka Magiery z Koroną Kielce mają szansę znacząco się do nich przybliżyć.