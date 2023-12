Mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań ONLINE. Twierdza także w Pucharze Polski? Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

Mecz Jagiellonia Białystok - Warta Poznań ONLINE

Adrian Siemieniec (trener Jagiellonii) po meczu z Wartą w Ekstraklasie: Za nami trudny mecz, tym bardziej cieszę się z trzech punktów. Spotkanie mogło różnie ułożyć się, ale finalnie to my możemy być zadowoleni. Już we wtorek kolejne starcie z Wartą, tym razem w Pucharze Polski i zrobimy wszystko, aby awansować do kolejnej rundy.

Dawid Szulczek (trener Warty) po meczu z Jagiellonią w Ekstraklasie: - Gratuluję Jagiellonii zdobycia trzech punktów. Wiedzieliśmy, że zmierzymy się z bardzo dobrą drużyną, ale mieliśmy swój plan na ten mecz. (...) Wróciliśmy do gry strzelając wyrównującego gola przed przerwą. W drugiej części też wyglądało to dobrze do momentu czerwonej kartki. Ona osłabiła naszą energię. Wiele drużyn miało sporo problemów grając z Jagiellonią po jedenastu. My radziliśmy sobie dobrze. Niestety, kilka pechowych sytuacji, zwłaszcza pierwszy stracony gol, były decydujące dla losów spotkania. Chcemy zrewanżować się Jagiellonii we wtorek.