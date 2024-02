Mecz Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice ONLINE. "Wojskowi" kontra beniaminek. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice ONLINE

Legia Warszawa w minionym tygodniu w europejskich pucharach przeszła prawdziwe trzęsienie ziemi. Co prawda - dobrą postawą w drugiej połowie meczu z Molde zachowała jeszcze szanse na bezpośredni awans, ale przy Łazienkowskiej w rewanżu będzie musiała zdecydowanie lepiej się zaprezentować niż to zrobiła w Norwegii. Przede wszystkim pozycja bramkarza musi uleć poprawie i Kacper Tobiasz po raz kolejny już w tym sezonie musi udowadniać swoją wartość po fatalnym występie. 21-latek w Norwegii przy każdym golu dla gospodarzy mógł się zachować zdecydowanie lepiej.

Trener Legii o Kacprze Tobiaszu: Oczekuję lepszego zachowania

No ale rozgrywki ligowe to rozgrywki ligowe, nie europejskie puchary. W nich Legia rundę wiosenną rozpoczęła znakomicie. W sumie jeśli chodzi o styl w jakim wygrała z Ruchem Chorzów to on zostawia sporo do życzenia, ale trzy punkty na koncie warszawskiego są i w dalszym ciągu "Wojskowi" liczą się w walce o tytuł. Jeśli - w niedzielnym meczu wygrają z drużyną Tomasza Tułacza to przeskoczą zarówno Raków Częstochowa oraz Pogoń Szczecin. Jest więc o co grać. Stawka jest ogromna!