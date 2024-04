Mecz ŁKS Łódź - Radomiak Radom online. Kobylak znowu przeciwko beniaminkowi. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

ŁKS Łódź - Radomiak Radom ONLINE. Łódzki klub jeszcze wierzy w utrzymanie

Podopieczni Marcina Matysiaka będą liczyć jeszcze na jakiś łut szczęścia i przychylny zbieg zdarzeń, który pozwoliłby im utrzymać się w najwyższej klasie rozgrywkowej. Choć to zadanie na dzień dzisiejszy wydaje się piekielnie trudne. Ostatnia drużyna w tabeli do bezpiecznego miejsca traci bowiem dziewięć punktów. Nie ma miejsca, więc już na straty punktowe.

Marcin Matysiak, trener ŁKS Łódź: - Gramy u siebie. W swoim domu. Na stadionie Króla. Przy swojej publiczności, która na pewno jeszcze bardziej nas zmotywuje. Chcemy oczywiście wygrać mecz z Radomiakiem. Wiemy w jakiej jesteśmy sytuacji i jak wygląda tabela. […] Oczywiście na początku drużyny zwykle się badają, ale wydaje mi się, że spotkanie będzie otwarte. Jeśli będziemy w optymalnej dyspozycji, także tej mentalnej a i zrealizujemy założenia, na pewno jesteśmy w stanie grać z Radomiakiem jak równy z równym (cyt. ŁKS Łódź).

Maciej Kędziorek, trener Radomiaka Radom: - Przed nami mecz z ŁKS-em, a więc zespołem, który „walczy o życie”. Wiadomo, że jak się walczy o życie, to człowiek jest zdeterminowany i taki właśnie jest zespół ŁKS-u. Udowodnił to po zmianie trenera, że chce w tej ekstraklasie zostać za wszelką cenę. Więc spodziewamy się trudnego meczu. Spodziewamy się też dopingu, a więc fajnej piłkarskiej atmosfery. Przeanalizowaliśmy grę naszego rywala. To jest zespół, który potrafi grać bardzo ładną piłkę dla oka i efektowną. Potrafi wykorzystywać przestrzenie. Mam na myśli między innymi Daniego Ramireza, z którym miałem okazje pracować w Lechu Poznań. To jest motor napędowy ŁKS-u