Mecz ŁKS Łódź - Raków Częstochowa online. Mistrz Polski gra z czerwoną latarnią ligi. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz ŁKS Łódź - Raków Częstochowa. Gdzie oglądać w TV?

ŁKS Łódź to jedna z najsłabszych drużyn w tegorocznych rozgrywkach polskiej ekstraklasy. Łodzianie zajmują ostatnie miejsce ligowej tabeli. W ostatnich dwóch meczach jednak nastąpił przełom w drużynie Marcina Matysiaka. "Efekt nowej miotły" zaczął działać. Nowy szkoleniowiec robi co może, aby utrzymać drużynę w najwyższej klasie rozgrywkowej. Dwa zwycięstwa i zainkasowane sześć punktów sprawia, że kibice nie muszą spisywać sezonu na straty, choć droga do utrzymania jest jeszcze długa i wyboista.

W przypadku gdyby sprawili w niedzielę sensację i wygrali z faworyzowanym Rakowem Częstochowa to byliby naprawdę blisko bezpiecznego miejsca, co kilka tygodni temu wydawało się jak jakaś totalna abstrakcja. Forma "Medalików" w rundzie wiosennej bywała różna, więc wszystko się może zdarzyć.

Mecz ŁKS z Rakowem w 25. kolejce poprowadzi sędzia Bartosz Frankowski z Torunia. System VAR będą obsługiwać Damian Sylwestrzak oraz Paweł Sokolnicki. Pomagać sędziemu głównemu mają w niedzielnym spotkaniu asystenci w postaci Marcina Bońka oraz Jakuba Winklera.

Marcin Matysiak, trener ŁKS Łódź: - Mecz z Rakowem Częstochowa jest punktem kulminacyjnym całego mikrocyklu. Momentem przyjemnym. Zwieńczeniem całej pracy. Te dwa ostatnie zwycięstwa to zasługa wielu czynników. Chcemy, żeby każdy trening był sposobnością do rozwoju zawodników. Wynik osiągnięty w spotkaniu z Puszczą był momentem przełomowym. Pozwolił uwierzyć w to, że nasza praca nie idzie na marne. […] Myśląc – Raków nasuwa się jakość indywidualna przekładająca się na jakość zespołu. Do tego powtarzalność. Kluczowe są fazy przejściowe, bo po stracie piłki bardzo szybko Raków chce ją odzyskać i to są rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę (cyt. ŁKS Łódź).