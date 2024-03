Gdzie oglądać mecz ŁKS Łódź - Raków Częstochowa? Rozpędzony łódzki walec rozjedzie "Medaliki"? Bartosz Głąb

Piłkarze ŁKS-u Łódź. Jakub Kaczmarczyk / PAP

Mecz ŁKS Łódź - Raków Częstochowa rozgrywany w ramach 25 kolejki PKO Ekstraklasy zapowiada się niezwykle ciekawie. Kiedy wszyscy myśleli, że łodzianie nie wygrają już żadnego meczu do końca sezonu, ci nagle pokonali dwóch kolejnych rywali i niespodziewanie włączyli się do walki o utrzymanie. "Medaliki" z niepokojem przystąpią do starcia z rozpędzonym beniaminkiem. Gdzie oglądać spotkanie ŁKS - Raków w telewizji i internecie? Mecz rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15:00.