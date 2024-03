Mecz Piast Gliwice - Śląsk Wrocław online. Wicelider musi gonić lidera. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo Jakub Jabłoński

Piast - Śląsk LIVE! Sędziuje Marciniak, na trybunach Probierz. Wieje nudą PAP/Michał Meissner

Mecz Piast Gliwice - Śląsk Wrocław to jedno z czterech sobotnich starć w PKO Ekstraklasie w 26. kolejce. Wielka Sobota to wielkie granie można by rzec. Piłkarze Jacka Magiery będą chcieli udowodnić swoim wyższość z rywalem z województwa śląskiego i odzyskać fotel lidera. Gdzie oglądać w telewizji i internecie mecz Piast - Śląsk? Spotkanie rozpocznie się o godzinie 17:30. Zapraszamy na relację tekstową z tego wydarzenia na GOL24!