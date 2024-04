Mecz Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok online. Czas na ekstraklasowy hit w Pucharze Polski. Gdzie oglądać? Transmisja tv na żywo

Mecz Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok. Gdzie obejrzeć w TV?

Obie drużyny spotkały się już raz w finale Pucharu Polski. Jeszcze jak do wygrania był "stary" puchar, a nie ten odnowiony, który jest dostępny od 2014 roku ekipa ze Szczecina w Bydgoszczy zmierzyła się z "Dumą Podlasia. Był to 2010 rok. Wówczas lepsza okazała się Jagiellonia Białystok wygrywając 1:0 .

Wracając do teraźniejszości. W poprzednich fazach tegorocznego Fortuna Pucharu Polski obie drużyny szły jak burza. Pogoń na swojej drodze napotkała Lecha Poznań (1:0), Górnik Zabrze (2:1), Podbeskidzie Bielsko-Biała (1:0) i bez problemów zdołała przejść dalej. Jagiellonia z kolei (czyli najładniej grająca drużyna w ekstraklasie) uporała się z Koroną Kielce (2:1), Wartą Poznań (2:0), Resovią Rzeszów (3:1) oraz Śląskiem Wrocław (2:0).

Środowe starcie poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski (Warszawa). VAR obsłuży duet Paweł Malec - Paweł Sokolnicki. W październiku Pogoń wygrała u siebie z Jagiellonią 2:1. Zaraz po przerwie wynik z karnego ustalił Kamil Grosicki.

Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin: - Tym najważniejszym jest najbliższy mecz. Ale nie mogę się go doczekać. Przeszliśmy trudną drogę, kibice nas będą wspierać i trzeba zagrać na maksymalnych obrotach. W naszym zespole puchary chyba zdobywali Ulvestad, Gorgon, a ja byłem raz w finale Pucharu Szwecji, ale go przegrałem. Nie ma to jednak znaczenia. Liczy się nasza chęć do wyjścia na boisko, wiary w zwycięstwo. Nie ma sensu teraz budować atmosfery, którą trudno będzie znieść. Mentalnie trzeba go dźwignąć (pogonsportnet.pl)