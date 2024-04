Zaczynamy półfinały Fortuna Pucharu Polski. Wisła Kraków gra z Piastem Gliwice, a Pogoń Szczecin z Jagiellonią Białystok (zapowiedź)

Zaczynamy pucharowe emocje w półfinale Fortuna Pucharu Polski

Środa - długo wyczekiwany dzień dla każdego fana krajowego pucharu na polskim podwórku. To właśnie tego dnia rozpoczną się zmagania półfinałowe między czterema już tylko drużynami, które pozostały na placu boju. Wisła Kraków, Piast Gliwice, Pogoń Szczecin oraz Jagiellonia Białystok. Jak poradzi sobie nasz pierwszoligowy rodzynek w postaci "Białej Gwiazdy"? Czy ekstraklasowy hit nie zawiedzie i przeżyjemy pasjonujący pojedynek z udziałem drużyny, która w polskiej ekstraklasie z meczu na mecz zachwyca? Na te pytania odpowiedzi poznamy już po zakończeniu środowych półfinałów.

Wisła Kraków - Piast Gliwice. Pierwszoligowy rodzynek dalej w grze o puchar

Mimo ewidentnego błędu sędziego Damiana Kosa nie dojdzie do powtórzenia meczu Wisła Kraków - Widzew Łódź w 1/4 finału Fortuna Pucharu Polski. W czwartek protest łodzian oddalił PZPN.

"Widzewiacy" złożyli oficjalny protest do PZPN, lecz Polski Związek Piłki Nożnej go oddalił i nie znalazł powodów do ponownego rozegrania meczu ćwierćfinałowego - powołując się na regulamin rozgrywek. W konsekwencji w półfinale z Piastem Gliwice zagra przedstawiciel Fortuna 1. Ligi, czyli zaplecza najwyższej klasy rozgrywkowej.