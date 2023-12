Mecz Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok ONLINE. Beniaminek kontra wicelider! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [16.12.2023]

PKO Ekstraklasa. Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok ONLINE

Beniaminek ten sezon zaczął niemrawo. Przez dłuższy czas był w strefie spadkowej. Obecnie w przeciwieństwie do reszty drużyn, które awansowały z Fortuna 1. Ligi udało się z niej wyjść. Podopieczni Tomasza Tułacza będą jednak chcieli zrobić wszystko co w ich mocy, aby udanie zamknąć ten rok kalendarzowy. Zadanie wydaje się piekielnie trudne. Do Małopolski przyjeżdża sam wicelider tabeli.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii potrafił wyciągnąć z drużyny z Podlasia same najlepsze walory. Dzięki świetnej dyspozycji podopiecznych 37-letniego szkoleniowca ekipa z Białegostoku walczy jak równy z równym ze Śląskiem Wrocław o mistrzostwo Polski. Do liderującego WKS-u tracą tylko cztery "oczka" i do samego końca rozgrywek będą walczyli o końcowy triumf.