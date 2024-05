Skrót meczu Piast Gliwice - ŁKS Łódź 4:0. Gole, bramki. Demolka w drugiej połowie

Piast Gliwice - ŁKS Łódź: skrót meczu, gole

Gospodarze – jak deklarował ich trener Aleksandar Vuković – chcieli wygrać w dobrym stylu i plan zrealizowali. Przypieczętowali tym samym pozostanie w lidze.

Początek meczu należał do łodzian, którzy przeprowadzili kilka akcji ofensywnych, niezakończonych dobrymi strzałami.

W miarę upływu czasu coraz częściej gra przenosiła się w okolice pola karnego ŁKS. W 26. minucie Kamil Wilczek był blisko przejęcia piłki po zbyt słabym podaniu Rahila Mammadova do własnego bramkarza, chwilę potem strzał głową Michaela Ameyaw obronił Aleksander Bobek, wyczerpując tym samym limit emocji przed przerwą.

Piast Gliwice rozbił ŁKS Łódź po przerwie. Utrzymanie w PKO Ekstraklasie zapewnione

Po wznowieniu gry gliwiczanie ruszyli do przodu i po trzech minutach prowadzili. Po wrzucie z autu przez Patryka Dziczka piłka trafiła w polu karnym do Ameyawa, który z bliska trafił do siatki.