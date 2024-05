Piast Gliwice - ŁKS Łódź wynik meczu 4:0

Później to właśnie po strzale Ameyawa podwyższył Kamil Wilczek. Na tym jego zespół nie poprzestał. Wynik na 4:0 wyśrubował Jorge Felix - autor dubletu.

Piast objął prowadzenie w 48 minucie. Po wznowieniu z autu i przedłużeniu piłki w polu karnym do siatki trafił Michael Ameyaw. Pomocnik uderzył z bliska mocno pod poprzeczkę.

Do 32. kolejki Piast przystępował z jedenastego miejsca, mając siedem punktów przewagi nad szesnastą Koroną Kielce. Wystarczyło więc zapunktować, żeby utrzymanie okazało się pewne.

Dziewiąte, najwyższe zwycięstwo w sezonie sprawiło, że Piast awansował na ósme miejsce. To jego piąty mecz bez porażki (cztery wygrane i remis). Za tydzień podejmie Jagiellonię Białystok.

- Trochę nam zajęło, żeby wejść na najwyższe obroty. Jak już to zrobiliśmy to widać, że ciężko jest nas powstrzymać. Widać, że jesteśmy w formie. Fajnie to wygląda z boiska - stwierdził w pomeczowej rozmowie z reporterem Canal+ Sport Michael Ameyaw.

Właśnie ósme miejsce wydaje się celem Piasta na ostatniej prostej sezonu. ŁKS prawdopodobnie skończy na ostatnim. Dziś przegrał po raz dwudziesty pierwszy...

Widowisko w Gliwicach śledziły 4083 osoby w tym grupa sympatyków z Łodzi.