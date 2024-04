Mecz Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom online. Kontynuacja wielkanocnej kolejki. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom. Gdzie obejrzeć w TV?

Natomiast jeśli chodzi o Radomiak Radom to "Zieloni" fatalnie rozpoczęli rundę wiosenną. Podopieczni Macieja Kędziorka polegli w Krakowie z Cracovią 0:6 i w następnych meczach tylko dwa razy wygrali ze Stalą Mielec (2:1) oraz Piastem Gliwice (3:2). W ostatniej kolejce ekipa z województwa mazowieckiego przed przerwą reprezentacyjną poległa z liderującą Jagiellonią u siebie 0:2 po golach Mateusza Skrzypczak a oraz Kaana Caliskanera .

Wcześniej Puszcza Niepołomice zanotowała trzy remisy oraz trzy porażki. "Żubry" poległy w starciach ze Stalą Mielec (1:2), ŁKS-em Łódź (2:3) oraz Piastem Gliwice (0:1). Podział punktów za to wywalczyły przy Łazienkowskiej w Warszawie z Legią (1:1).

Gdzie oglądać mecz Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom?

W ostatnim meczu bezpośrednim między tymi drużynami padł bramkowy remis 1:1. Bramki w tym spotkaniu zdobywali wówczas Łukasz Sołowiej oraz Pedro Henrique.

Mecz Puszcza - Radomiak w 26. kolejce poprowadzi sędzia Tomasz Kwiatkowski z Warszawy. System VAR będą obsługiwać Damian Sylwestrzak oraz Radosław Siejka. Pomagać sędziemu głównemu mają w poniedziałkowym spotkaniu asystenci w postaci Marcina Lisowskiego oraz Damiana Rokosza.

Tomasz Tułacz, trener Puszczy Niepołomice: - Wchodzimy w bardzo ważną fazę sezonu. Przez przerwę reprezentacyjną zrobiliśmy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować się do meczu z Radomiakiem. Czekamy z lekkim dreszczykiem. Zdajemy sobie sprawę, że to piłka nożna i wszystko może się wydarzyć. Jesteśmy nakręceni, podchodzimy pozytywnie do spotkania (WP Sportowe Fakty).