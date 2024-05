Kibice na meczu Pogoń - Wisła. Piękne sceny na PGE Narodowym

Do Warszawy zjechały tysiące osób. Bogiem a prawdą dla wielu był to najważniejszy wyjazd w życiu - nie do powtórzenia. Widowisko śledziło ponad 45 tys. kibiców. W porównywalnej liczbie pojawili się fani Pogoni i Wisły.

Mimo napiętych relacji na co dzień, w czwartek panowała pokojowa atmosfera. Nie odnotowano żadnych incydentów przed stadionem, choć w tych samych kolejkach na "trybuny neutralne" stali przemieszani sympatycy Białej Gwiazdy i Portowców. Dziennikarze relacjonujący sceny sprzed PGE Narodowego zwracali właśnie na to uwagę; w Polsce to bowiem wciąż rzadki widok

Pierwsza oprawa kibiców Pogoni Szczecin na finale Pucharu Polski

- Na trybuny neutralne kibice Wisły Kraków i Pogoni Szczecin wchodzą ramię w ramię. Nie widać żadnych niepokojących zdarzeń pod Narodowym - napisał na portalu X Samuel Szczygielski z Meczyków. Pod jego wpisem zdjęcie fana Wisły wspierającego seniorkę Pogoni wrzucił jeden z sympatyków drużyny ze Szczecina. Scena lotem błyskawicy obiegła media społecznościowe.