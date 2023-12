Mecz Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź ONLINE. Beniaminek może opuścić strefę spadkową. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Mecz Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź ONLINE

Widzew po rozczarowującej porażce u siebie z Radomiakiem Radom (0:3) awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski, wygrywając w delegacji ze Stalą Mielec (2:1). Ewentualna wygrana z Puszczą pozwoli mu wskoczyć aż na siódme miejsce. Będzie mieć wówczas tylko dwa punkty mniej od Pogoni Szczecin.

Puszcza dzięki grze na stadionie Cracovii może tę Cracovię zepchnąć do strefy spadkowej. Zamiana miejsc nastąpi jedynie w przypadku zwycięstwa nad Widzewem. Po remisie Pasów ze Stalą Mielec (2:2) różnica wynosi bowiem dwa punkty, czyli tyle ile do czternastej Korony Kielce.

Mecz Puszcza - Widzew poprowadzi sędzia Paweł Raczkowski (Warszawa). Na inaugurację sezonu padło aż pięć bramek. Tę jak się okazało decydującą zdobył Andrejs Ciganiks (skrót poniżej).

Tomasz Tułacz, trener Puszczy: - Będziemy chcieli zrobić wszystko, by mecz odbywał się na naszych warunkach. Nie mówię o posiadaniu piłki, tylko o innych aspektach. Jeśli to nam się uda wdrożyć, to pewnie będzie miało wpływ na wynik.

Daniel Myśliwiec, trener Widzewa: - Sztuką jest doprowadzić do takiego poziomu, że wszyscy wiedzą, jak będziesz grał, a i tak jesteś w stanie to zrobić. Puszcza znajduje się na tym etapie w przypadku stałych fragmentów. Naszą rolą jest się dostosować do przeciwnika, ale bez utraty tożsamości.

Nie zagrają w meczu Puszcza - Widzew:

Puszcza: Majchrzak, Komar

Widzew: Kerk, Szota, Milos, Shehu