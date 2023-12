Piłkarze Legii Warszawa na rozmowie z kibicami. Fani "Wojskowych" motywowali zawodników i skandowali "Po co wy gracie?!"

Kibice Legii do piłkarzy: Po co wy gracie?!

Zgodnie z przewidywaniami zespół z Warszawy od początku prowadził grę i pierwszą dobrą okazję stworzył po kwadransie. Portugalczyk Josue zagrał górą piłkę do Słoweńca Blaza Kramera, który znalazł się sam na sam z Aleksandrem Bobkiem. Bardzo dobrze interweniował jednak 19-letni bramkarz beniaminka. Po czterech minutach niecelnie uderzył Josue, a w 20. minucie znów po podaniu portugalskiego rozgrywającego w dobrej sytuacji znalazł się Ernest Muci, lecz strzał Albańczyka zablokował Marcin Flis. Obrońca ŁKS sprokurował też kolejną okazję dla Legii podając piłkę Muciemu, ale napastnik Legii tym razem strzelił wysoko nad poprzeczką.

Warszawianie byli dużo bliżej zwycięstwa, a najlepszą okazję do zdobycia gola zmarnował Portugalczyk Gil Dias, który w 83. minucie nie wykorzystał dobrego podania Bartosza Kapustki. Później Legioniści opadli już z sił i nie zagrozili poważnie bramce ŁKS, za to akcje podopiecznych Stokowca były zbyt chaotyczne do stworzenia realnej szansy na gola.