Puszcza Niepołomice wygrała z Wartą Poznań, a to oznacza, że Ruch Chorzów spadł z Ekstraklasy. "Niebiescy" dołączyli do ŁKS-u Łódź

Puszcza Niepołomice - Warta Poznań 1:0 (0:0)

Pod koniec pierwszej części spotkania Puszcza miała jeszcze jedną sytuację po stałym fragmencie gry; tym razem po wrzucie z autu. Z piłką minął się Grobelny, ale gospodarze nie zdołali umieścić piłki w siatce. Piłkarze do szatni schodzili przy bezbramkowym remisie , ale stroną dominującą była ekipa z Niepołomic, której zależało na dopisaniu trzech punktów i odskoczeniu od Korony na cztery "oczka".

Spotkanie zaczęło się bardzo dobrze dla Puszczy Niepołomice , gdyż po niecałych 10 minutach Łukasz Sołowiej umieścił piłkę w bramce po rzucie rożnym. Po stałym fragmencie gry zakotłowało się w polu karnym, co wykorzystał obrońca gospodarzy. Sędzia główny był na łączach z pokojem VAR kilka minut i ostatecznie uznał, że bramka została zdobyta w sposób nieprawidłowy - spalony!

W ostatnich minutach Warta Poznań trafiła w poprzeczkę, co było doskonałą szansą na remis. Więcej bramek w tym meczu jednak nie zobaczyliśmy, a to oznacza, że Puszcza Niepołomice jest bardzo blisko utrzymania w Ekstraklasie. Taki rezultat sprawił, że Ruch Chorzów, który okupuje 17. pozycję, już na pewno spadnie do Fortuna 1. Ligi.