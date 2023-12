Mecz Radomiak Radom - Lech Poznań ONLINE. Kluczowe spotkanie dla Johna van den Broma! Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO [16.12.2023]

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Lech Poznań ONLINE. "Kolejorz" do ostatniego spotkania tej rundy będzie przystępować po kompromitującej porażce z Piastem Gliwice. Posada Johna van den Broma wisi na włosku. Starcie w Radomiu może okazać sie kluczowe. Gdzie oglądać? Relacja LIVE w GOL24 w sobotę od godziny 20:00.

PKO Ekstraklasa. Radomiak Radom - Lech Poznań ONLINE

Co łączy obie drużyny przed sobotnim starciem? A no postać nowego szkoleniowca Radomiaka Radom Macieja Kędziorka. Swego czasu to właśnie on był asystentem holenderskiego szkoleniowca "Kolejorza" - Johna van den Broma. Jednak, gdy pojawiła się okazja zbierać doświadczenie już na "swoją kartę" bez wahania z tej możliwości skorzystać. Pod zwolnieniu Constantina Galki drużyna z Radomia zdecydowała się pójść w trenera z krajowego podwórka. Od początku grudnia były członek sztabu "poznańskiej lokomotywy" działa już sam. Na własną rękę w Radomiaku. Do tej pory idzie mu całkiem nieźle. Jeszcze nie przegrał meczu. Jeden z Widzewem Łódź wygrał (3:0), a drugi z Górnikiem Zabrze zremisował (1:1). Czas na najpoważniejszy sprawdzian. Ma okazję "zwolnić" swojego byłego współpracownika. John van den Brom może już powoli pakować walizki?

- Podchodzę do tego meczu podobnie, jak do tych z Widzewem i Górnikiem. Oczywiście jestem tylko człowiekiem, spędziłem w Poznaniu 2,5 roku, znam tam wszystkich bardzo dobrze, ale skupiam się na sprawach sportowych. Może po meczu będzie okazja, żeby chwilę porozmawiać albo złożyć sobie życzenia świąteczne - mówił Kędziorek na konferencji prasowej (cyt. WP SportoweFakty). Radomiak aktualnie zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 23 punktów. Do Lecha traci, aż dziewięć "oczek". Czy w sobotnim meczu stanie się kolejna sensacja? Przekonamy się wkrótce, ale już teraz wiemy, że Kędziorek nie będzie mieć sentymentów! Dla Lecha Poznań ostatni czas jest jednym z trudniejszych. Poznaniacy starają się znaleźć "złoty środek" na lepszą grę. Jednak bezskutecznie. Podopieczni holenderskiego szkoleniowca w ostatniej kolejce polegli na własnym boisku Piastowi Gliwice (0:1). "Kolejorz" tym samym dramatycznie uczcił pamięć o Powstaniu Wielkopolskim na swojej ziemii w ostatnim domowym meczu tej rundy. Jak będzie tym razem?

Ostatnie mecze bezpośrednie: 23.07.2021 Lech Poznań - Radomiak Radom 0:0

11.12.2021 Radomiak Radom - Lech Poznań 2:1

9.10.2022 Lech Poznań - Radomiak Radom 1:0

24.04.2023 Radomiak Radom - Lech Poznań 1:1

30.07.2023 Lech Poznań - Radomiak Radom 2:0 Mecz Radomiak - Lech w 19. kolejce poprowadzi sędzia Daniel Stefański z Bydgoszczy. Na liniach pomagać mu będą Dawid Golis oraz Marcin Lisowski. Za VAR z kolei odpowiadać będą Jarosław Przybył i Arkadiusz Kamil Wójcik. Maciej Kędziorek, trener Radomiaka:- Lech jest zdecydowanym faworytem i to na nim ciąży presja. Wiem jaka tam jest presja, jakie są oczekiwania i myślę, że każdy inny wynik niż zwycięstwo będzie dla nich rozczarowaniem. I my postaramy się, żeby to rozczarowanie nastąpiło. Nie będę ukrywał, mam wiedzę, jak Lech gra, jakość piłkarska jest na wysokim poziomie, ale zwracamy uwagę na słabsze strony przeciwnika. Myślę, że czymś Lecha zaskoczymy (cyt. WP SportoweFakty)

John van den Brom, trener Lecha:- Wiemy wszystko o tym zespole, znamy ich atuty oraz słabości. No, ale oni też o nas wszystko wiedzą. Mają bardzo dobrego trenera, który właśnie zaczął swoją pracę. Wiedziałem, że Maciej jest ambitnym szkoleniowcem, że chciałby popracować już na własny rachunek. Wiele rozmawialiśmy na temat prowadzenia zespołu jako główny trener. Dlatego, gdy pojawiła się szansa, propozycja z innego klubu, to skorzystał z niej. Uważam, że jest jak najbardziej gotowy, by wykonać ten kolejny krok w karierze

Nie zagrają w meczu Radomiak - Lech:

Radomiak: Alves, Machado (kontuzje)

Lech: Dagerstal (uraz)

Mecz Radomiak Radom - Lech Poznań TRANSMISJA TV

Transmisja meczu na kanałach Canal+ Sport i Canal+ Sport 3. W internecie stream wyłącznie w aplikacji oraz na stronie Canal+ Online. Komentuje duet Rafał Dębiński - Mateusz Rokuszewski. Relacja LIVE od godziny 20:00 w GOL24 - zapraszamy!

