Znamy piosenkę, która stanie się hymnem Euro 2024. To ona będzie towarzyszyć wielkim piłkarskim emocjom

Znamy główną piosenkę, która będzie hymnem Euro 2024

Od wielu lat organizator mistrzostw Europy UEFA dba, aby meczom piłkarskim towarzyszyła niesamowita oraz niezapomniana otoczka, którą kibice będą wspominali latami. Często ta sztuka im się właśnie udawała. Przypominamy ostatnich wykonawców, którzy oczarowali swoimi utworami podczas poprzednich mistrzostw.

Pomagać w tym mają najlepsi wykonawcy muzyczni, którzy również poza piłkarzami przyczyniają się do tego, by turniej pamiętano jeszcze długo po zakończeniu finałowego starcia. I w konsekwencji w 2012 roku towarzyszył nam podczas polsko-ukraińskiego turnieju utwór "Endless Summer", w 2016 roku zachwycił nas we Francji David Guetta swoją piosenką "This One's For You. A podczas ostatnich, pandemicznych mistrzostw Europy w 2021 roku prym wiodła melodia z kolei Martina Garrixa o nazwie "We Are The People".

Wszystkie te utwory przyczyniły się do tego, że fani często wracają wspomnieniami do rozgrywanych turniejów. Przede wszystkim w 2016 roku melodia francuskiego wykonawcy szczególnie zapadła polskim kibicom, którzy mogli podziwiać swoją reprezentację grającą w ćwierćfinale rozgrywek. O mały włos i podopieczni wówczas Adama Nawałki byliby w półfinale i graliby z reprezentacją Walii.