PKO Ekstraklasa. Ruch Chorzów - Radomiak Radom 0:0

Pierwszą połowę należałoby przemilczeć. Jej atrakcyjność była żadna. Piłkarzom udało się podnieść do potęgi drugiej to, co obejrzeliśmy wczoraj w stolicy za sprawą "hitu" Legia Warszawa - Lech Poznań (0:0).

Ponad 12 tys. kibiców zgromadzonych na trybunach Stadionu Śląskiego rozgrzało się zaraz po przerwie. Ruch sekundy po wznowieniu stworzył dobrą sytuację na gola. Potem był słupek Tomasza Swędrowskiego i poprzeczka Miłosza Kozaka. Jeżeli ktokolwiek był więc bliżej strzelenia gola to zdecydowanie gospodarze.

Po stronie Radomiaka wystąpił Luizao oskarżany przez Polską Agencję Antydopingową o manipulację. To po jego zagraniu goście stworzyli sobie właściwie jedyną klarowną sytuację w całym meczu.

Ruch Chorzów - Radomiak Radom 0:0 Karina Trojok

Ruch ze wszystkich sił walczył o zwycięską bramkę. Momentami aż za bardzo. Ze spalonego trafił Daniel Szczepan, po czym w innej akcji dopuścił się dość wstydliwej próby ugrania karnego. Bez kontaktu z bramkarzem Radomiaka teatralnie upadł na murawę. Sędzia Damian Sylwestrzak nawet nie musiał zasięgnąć wiedzy u kolegów z VAR-u, tylko od razu wyjął żółtą kartkę za symulację.