Mecz Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice online. WKS z jednym celem - wrócić na szczyt. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja tv na żywo

Mecz Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice online. Gdzie oglądać w TV?

Jacek Magiera, trener Śląska Wrocław: - Były to bardzo trudne dni, dla mnie, dla zawodników. Cała podróż z Białegostoku do Wrocławia była, nie powiem, że koszmarem, natomiast pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, że przegrywaliśmy do przerwy 3:0. Trzeba było zmierzyć się z sytuacją, gdzie drużyna przegrywała. Jagiellonia wykorzystała swój moment znakomicie. Rozmawialiśmy na ten temat w szatni, aby wrócić do meczu, ale skończyło się tylko na jednym golu (cyt. Futbol.pl).