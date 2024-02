Mecz Śląsk Wrocław - Stal Mielec ONLINE. Podopieczni Jacka Magiery chcą odzyskać pozycję lidera. Gdzie oglądać? TRANSMISJA TV NA ŻYWO

PKO Ekstraklasa. Śląsk Wrocław - Stal Mielec ONLINE

We Wrocławiu jednak fani wierzą, że był to zwykły wypadek przy pracy i słaba postawa w pierwszej kolejce po przerwie zostanie zrekompensowana w miarę szybko w następnej kolejce z niżej notowaną Stalą Mielec. Podopieczni Kamila Kieresia jednak natchnieni będą przystępować do rywalizacji na Tarczyński Arena. Wygrali oni bowiem z tegorocznym beniaminkiem Puszczą Niepołomice 2:1 po trafieniach Ilji Szkurina oraz Piotra Wlazło.

W ostatnim bezpośrednim meczu pomiędzy tymi drużynami górą była... Stal Mielec, która w sierpniu zdołała zwyciężyć u siebie 3:1 po dwóch golach Kokiego Hinokio oraz zmarnowanej jedenastce Piotra Żemło. Śląsk Wrocław więc będzie chciał się zrewanżować i za słaby początek rundy wiosennej oraz samemu rywalowi za wpadkę z początku sezonu.